"Grande Fratello", Angelica e lo strano incontro con il fidanzato: "Non ho bisogno di baciarlo"

Per Angelica l'ultima puntata del "Grande Fratello" è stata intensa. Dopo il chiarimento sul diverbio avuto con l'amico Giampiero Mughini e lo scontro avuto con Greta Rossetti, la ragazza di Mirko, la concorrente credeva di essere eliminata e di dover abbandonare il gioco.

Un dettaglio in particolare ha destato i sospetti di Jill sulla coppia: la mancanza di un bacio fra i due ragazzi. Dopo aver tanto parlato di Riccardo e averne decantato i pregi, né l'uno né l'altra si sono presi lo spazio per baciarsi: "Mi spiace ma questa te la boccio: almeno un bacio! Rischi di non vederlo per altri due mesi Se fosse venuto mio marito qui, altro che bacio".

Angelica: "Non era importante baciarlo"

Angelica ribadisce che il trasporto fisico e il romanticismo non sono fondamentali tra di loro: "Non mi aveva mai detto certe cose, non siamo da grandi dichiarazioni. Non l'ho nemmeno baciato, per me era importante la nostra connessione di cervelli. So che è strana questa cosa del bacio ma siamo una coppia così, in pubblico mai. Non avevo nemmeno bisogno di baciarlo". Nonostante il poco contatto fisico, la ragazza è al settimo cielo per l'incorntro: "Mi ha rassicurato su tutte le mie paranoie e dato una carica incredibile. Ho capito come sono arrivati alcuni miei comportamenti all'esterno".