"Grande Fratello", tra Mughini e Angelica prove di chiarimento

Angelica ritorna ai primi giorni, al fatto che lei e il giornalista hanno legato da subito ed è ben conscia del bene che lui nutre nei suoi confronti. In nome di questo bene, Angelica spiega che le parole dette dal coinquilino l'hanno ferita per diversi motivi: "Certe parole non vanno dette, perché sono pesanti". "I miei erano consigli" si giustifica ancora Mughini, sottolineando, ancora una volta, il rispetto e il bene che prova per la ragazza.

Mughini è rimasto anche perplesso dal fatto che si sia tornati in quel modo in puntata dopo che sembravano essersi chiariti. "Non c'eravamo chiariti totalmente - ribatte Angelica -. Mi avevi detto che ti avevo deluso perché mi ero offesa, però questo non è chiedere scusa". La ragazza poi sottolinea come a metterla in difficoltà sia stato riascoltare quelle parole in diretta, da Alfonso Signorini, con i commenti del resto della Casa, dallo Studio. "Non sapevo come gestire la situazione, pensavo alla mia famiglia" dice lei sottolineando come si sia sentita bloccata, incapace di reagire.

Angelica conclude il suo discorso affermando che, se le stesse parole fossero state pronunciate in un contesto intimo, fuori dal gioco televisivo, avrebbe potuto prenderle diversamente. Sentirsele dire davanti al pubblico ha cambiato tutta la percezione. A ogni modo i due sembrano essersi chiariti, resta solo al tempo risanare le eventuali crepe ancora presenti nel loro rapporto.