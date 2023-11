"Grande Fratello": sorprese, attriti e...nuove inaspettate alchimie

Ciro Petrone riceverà una sorpresa molto attesa: la fidanzata, Federica, arriverà in Casa per abbracciare l'attore e ricordare l'amore che alimenta entrambi da oltre 12 anni. Le sorprese non finiscono qui, Rosy Chin e Giselda Torresan avranno un dolce regalo riservato a ognuna di loro.

Si tornerà a parlare di Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi e del loro rapporto molto incerto. Il concorrente non digerisce la chiusura dell'attrice e ad alimentare il suo nervosismo c'è un Massimiliano Varrese che sembrerebbe inserirsi nel loro rapporto. Fra i due attori sembra nata una bizzarra alchimia che Giuseppe non riesce a spiegarsi.

Fiordaliso fa cadere le maschere

Dentro la Casa Halloween ha portato tanta allegria, ma anche qualche brivido soprattutto per Rosy Chin che era la più impaurita di tutti. In questi giorni, però, è stata Fiordaliso a terrorizzare tutti. Dopo l'uscita di Valentina, infatti, ha fatto cadere le maschere di molti concorrenti e in particolare di quelli più giovani come Letizia e Angelica: "Statevene a casa vostra".