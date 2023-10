"Grande Fratello", il racconto della quindicesima puntata

Il televoto vede protagonisti Massimiliano, Beatrice, Giuseppe, Grecia e Valentina . Fa molto discutere l’avvicinamento che c’è stato, negli ultimi giorni, tra i due antagonisti per eccellenza della Casa: Massimiliano e Beatrice . Riscoperta armonia o semplice strategia di gioco (visto il rischio eliminazione per entrambi)? A proposito di nominati, una visita totalmente inaspettata attende Grecia. Chi avrà qualcosa da dirle? C’è chi si dispera per ciò che invece ha già detto. E' il caso di Giuseppe , pentito per le parole usate nei confronti di Beatrice che non sembra intenzionata a perdonargli l’uscita infelice.

Alfonso Signorini si collega con la Casa, prima con il salone e poi con la Superled dove sono radunati i cinque al televoto. Ciascuno ha dovuto scrivere in una busta il nome dell'avversario che vorrebbe fuori dalla Casa. Grecia ha fatto il nome di Giuseppe per come ha "giocato" con Bea, e Beatrice conferma questa idea votando a sua volta Garibaldi. Giuseppe invece vuole fuori dalla Casa Grecia. Massimiliano vota anche lui Grecia, confermando il riavvicinamento con Bea degli ultimi giorni. Chiude Valentina che vuole che esca la Colmenares.

Beatrice e Massimiliano, la strana coppia Si affronta subito il rapporto dei due grandi nemici che negli ultimi giorni si sono clamorosamente avvicinati. Al punto che qualcuno nella Casa ipotizza che tra i due potrebbe nascere qualcosa, mentre altri ci vedono della strategia, soprattutto da parte della Luzzi. Interrogata da Alfonso sulla situazione Beatrice dice che aspettava da settimane un segno di distensione da Massimiliano, mentre non c'entra nulla la contemporanea rottura con Giuseppe. Per Mughini non è strano che due persone intelligenti non si azzannino, sarebbe strano il contrario.

La crisi di Garibaldi Un video mostrato a Beatrice in cui Garibaldi parlando con altri diceva che Beatrice stava con lui per gioco e se ne fregava di tutto, anche dei figli a casa, ha fatto andare in frantumi il loro rapporto. La Luzzi non ne vuole più sapere di lui e lui è entrato in crisi. Dopodiché in questi giorni lui ne ha dette di ogni su di lei, dal fatto che lo ha manipolato al fatto che voleva costringerlo a mettersi contro gli altri. Beatrice non intende perdonarlo, mentre Mughini intercede per lui.

La busta del verdetto Il pubblico ha deciso che il primo a salvarsi è Massimiliano. Dopo di lui si salva anche Grecia. Rimangono quindi a rischio Beatrice, Giuseppe e Valentina.