Grande Fratello, Letizia Petris confusa dopo la lettera del fidanzato: "Adesso devo scegliere"

Al "Grande Fratello" Letizia Petris ha messo in chiaro con lo spasimante Paolo Masella affermando convinta tra di loro non ci potrà essere mai nulla, perché lei è innamoratissima del suo fidanzato Andrea.

Tgcom24

La lettera del fidanzato di Letizia In piscina Letizia si sfoga con Valentina e le confessa tutte le perplessità emerse in seguito alla lettera di Andrea. Le due ragazze l’analizzano frase dopo frase e la commentano il finale, dove manca qualcosa. Un 'Ti amo', un 'Mi manchi', qualsiasi cosa che le facesse capire che lui prova ancora dei sentimenti per lei. Per la fotografa la situazione è sempre più chiara, anche grazie alla presenza di Paolo. Il concorrente è uno dei fattori che le hanno infatti permesso di rimettere in prospettiva sé stessa e l'amore che prova per Andrea. Valentina le consiglia di guardarsi dentro per capire cosa vuole davvero: "Tu meriti altro e devi capirlo".

Letizia: "Paolo mi fa sentire amata" Nella Casa la presenza del macellaio romano le ha aperto gli occhi: "Paolo mi ha fatto capire come voglio sentirmi amata". Sono stati tanti, infatti, gli episodi in cui il ragazzo è stato cortese e gentile con lei, riempiendola di attenzioni e premure. Attenzioni che lei ha sempre dato al suo ragazzo, col quale, però, inizia a comprendere si essersi sentita limitata. Dopo tre anni di relazione Letizia è dispiaciuta anche per la famiglia del fidanzato e non vorrebbe recare danno a nessuno. Valentina la esorta a smetterla di preoccuparsi degli altri e pensare un po' a sé, perché la riconoscenza non è sinonimo amore.

I dubbi di Letizia: "Adesso devo scegliere" "Sono io che devo scegliere" conclude Letizia, comprendendo che questa volta sarà lei a dover prendere una decisione: che sia stare col ragazzo o lasciarlo, che sia vivere con più spensieratezza o meno le emozioni. Ciò che è certo è che non vuole pensare a un tradimento, né vuole indugiare in un rapporto che potrebbe essere finito e non vuole ammetterlo.

Il rifiuto a Paolo Masella Intanto dentro la Casa lo spasimante rifiutato Paolo si strugge per lei. Letizia, infatti, dopo la sua dichiarazione d'amore ha voluto fermare qualsiasi situazione compromettente per rispetto del fidanzato. Qualcosa, in queste settimane distanti, sembra però essere cambiata. Nelle scorse settimane Letizia aveva più volte chiesto il suo intervento, anche per capire cosa ne pensasse del suo avvicinamento con Paolo. Poco prima che lei entrasse nel reality i due erano entrati in crisi e anche per questo Letizia era preoccupata.