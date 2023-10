Tgcom24

Massimiliano e Heidi, le immagini della notte Dopo le accuse di Grecia Colmenares nei confronti di Massimiliano Varrese che avrebbe fatto pressing su Heidi, abbracciandola di notte a letto, vengono mostrate le immagini inedite che non sono mai andate in onda. Il fatto incriminato infatti è accaduto alle 3.30, mentre alle 2 di notte le telecamere in diretta si spengono per riaccendersi al mattino. "Grecia ha fatto un processo alle intenzioni, questa è diffamazione", attacca Massimiliano. "Lui l'ha assaltata e lei non voleva", interviene Grecia. Le immagini però parlano chiaro: Massimiliano non è stato invadente ma ha giocato con Heidi, che sì lo ha allontanato, ma ha avuto un atteggiamento ambiguo. "Non è questa la scena", dice Grecia. "E' l'unica", ribadisce Alfonso Signorini. "Non ho visto nessuna sopraffazione", interviene Giampiero Mughini. Mentre Cesara Buonamici la pensa come Signorini: "Sempre di no si trattava". "Heidi si è confessata con me, ho visto un duetto, era un gioco", spiega la cantante Fiordaliso.

Beatrice contro tutti Continuano gli scontri tra Beatrice ed i suoi compagni, soprattutto le donne. Le cinque donne infatti sembrano non riuscire a unire un rapporto e cambiare idea sulla concorrente e viceversa. Dalle conseguenze della nomination con Angelica alle tensioni con Rosy, l’atmosfera è infuocata. L'attrice si scontra con Jill Cooper: "Lei origlia sempre, ti segue per la Casa, per trovarti in fallo, ogni parola può essere presa e rigirata", attacca. Poi interviene Giampiero Mughini che le ha chiesto di darsi una calmata. L’impressione di tutti è che la Luzzi stia giocando per far affiorare sempre di più il suo carattere forte che la rende personaggio.

Letizia, Paolo e il fidanzato Andrea Paolo si è dichiarato a Letizia, ma allo stesso tempo le ha detto che ha deciso di fare un passo indietro per rispettare la sua storia fuori dalla casa. "Sei geloso", gli chiede Signorini. "Non posso essere geloso di una persona che non è mia", risponde. Letizia però è chiaramente in crisi, e piange. "Paolo lo consideri un amico?", chiede poi Alfonso a Letizia. "E' l'amico più importante qui dentro", spiega. Letizia riceve una lettera dal fidanzato Andrea: "Ho bisogno di metabolizzare quello che ho visto... Ti ho sempre detto di goderti questa avventura, resisti fino all'ultimo". "Mi aspettavo una lettera diversa - replica Letizia - so cosa ha sentito, qui ho parlato dei nostri problemi, non ho fatto niente di così tanto male. Lo conosco e questo è il suo modo di dirmi addio, a una settimana dal nostro terzo anni insieme mi aspettavo qualcosa di diverso".

Faccia a faccia tra Massimiliano e Beatrice Faccia a faccia tra Massimiliano e Beatrice in studio. La prima a prendere la parola è Beatrice: "Ti ho detto due cose, sei individualista e un serpente". "Al contrario lo penso di lei, tu mi tiri in ballo, forse provi qualcosa per me...", replica Varrese. "Non ho parlato male di te per sei settimane, nonostante tu mi abbia nominata", prosegue l'attrice. "Sono settimane che non ti considero e tu non fai altro che parlare di me", sottolinea Massimiliano.

Mirko, Greta e la lettera di Perla Ho cancellato un messaggio di lavoro, non era niente di compromettente... Perla è stata una delle persone più importanti della mia vita". "Non pensare al passato. È tutta esperienza, non hai buttato via niente. Serve tutto per crescere e diventare grandi. Abbiamo seminato, e se anche è finita così tante cose rimangono. Io me lo auguro perché se ti vanno bene le cose, per me è come aver raggiunto un traguardo. Nonostante tutto. Sarò contento anche io. Lo sai", è il messaggio incriminato e pubblicato sui social da Perla. Perla manda a Mirko una video-lettera e si commuove: "Sono stata più volte tirata in ballo, ho visto che stai aprendo gli occhi, lasciati andare, fai vedere chi sei, non rinnegare tutto... tutto quello che abbiamo vissuto, ho il magone allo stomaco pensando la passato. Sei stato l'amore della mia vita, ti porterò dentro di me". "Ho capito a un certo punto che era finita, stare cinque anni inseme non significa che dobbiamo stare insieme per forza, la nostra relazione era diventata tossica... me la porterò dentro nel cuore sempre", replica lui.

Faccia a faccia tra Giuseppe e Beatrice Faccia a faccia tra Giuseppe e Beatrice dopo la frase infelice del calabrese: "E' un giocatrice, se ne frega di tutti, se ne frega dei suoi figli". Il barman cerca in tutti i modi di chiedere scusa, ma l'attrice non ne vuole sapere: "Ho fatto un passo indietro, non ci sono scuse possibili, c'è tanta cattiveria, sono stata sincera, ci ho messo la faccia e la famiglia... non ne voglio parlare più".