Sta aspettando il momento giusto, anche perché sia lui che l'attrice sono in nomination e non vuole in nessun modo avere delle responsabilità. Il barman si confida con Massimiliano Varrese che gli consiglia di chiarire al più presto.

Tgcom24

L'attrice confida a Massimiliano di stare male e di non riuscire ancora a perdonare Giuseppe: "E' stato tutto molto crudele, da tutte le parti". Giuseppe ha infatti attaccato la Luzzi sul privato, dicendo che a lei non interessa nulla dei figli. E da allora i due non si parlano più. O meglio, il ragazzo ha fatto di tutto per chiederle scusa ma l'attrice non ha voluto sentire ragioni.

I consigli di Massimiliano "Oggi, non sta molto bene. Questa cosa della genitorialità l'ha colpita", dice Massimiliano a Giuseppe. Per l'attore ci sono due strade: da una parte l'attrice ha bisogno di superare quanto è accaduto, dall'altro occorre fare qualcosa per rimediare. Il barman è a rischio eliminazione e vorrebbe avvicinarsi all'attrice, ma non vuole che questo venga letto come un gesto strategico. Ma ha anche paura di uscire e quindi di rimanere con il rammarico e il rimpianto di non averci provato.

"Lei è stata coerente a nominarti" sottolinea Varrese, che pur comprendendo il dispiacere dell'amico, vede come prioritario il benessere di Beatrice: "Forse dovresti fare qualcosa, un gesto" afferma. Giuseppe si dice d'accordo e racconta di aver pensato a qualcosa, un "modo per farsi perdonare". Quale sarà?