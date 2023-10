Dopo lo scontro con Beatrice Luzzi durante la puntata e le Nomination ricevute il giovane calabrese sfoga le sue lacrime in piscina, deluso e amareggiato per quanto accaduto.

Preoccupato per lui, Anita decide di raggiungerlo in piscina e, pronta a tirargli su il morale, lo invita a non chiudersi in se stesso e a ricominciare a sorridere, a prescindere dalle discussioni e dalle Nomination. “Adesso riprendi tutta la serenità” esclama e, certa del fatto che lui non abbia commesso nessun tipo di errore, aggiunge “Non hai sbagliato niente”.

Così come la concorrente, anche Mirko prova a incoraggiarlo: "Devi uscire sempre a testa alta, non perdere mai la dignità".

Nonostante il supporto dei suoi compagni, Giuseppe non sembra placare il suo rammarico. Riuscirà a risollevare il suo morale o la Nomination e la rottura con Beatrice continueranno a tormentarlo?

Cosa è successo durante la diretta? Tra Giuseppe e Beatrice c'è stato un vero e proprio faccia a faccia dopo la frase infelice del calabrese: "E' un giocatrice, se ne frega di tutti, se ne frega dei suoi figli". Il barman cerca in tutti i modi di chiedere scusa, ma l'attrice non ne vuole sapere: "Ho fatto un passo indietro, non ci sono scuse possibili, c'è tanta cattiveria, sono stata sincera, ci ho messo la faccia e la famiglia... non ne voglio parlare più".

Dopo le lacrime lo sfogo con l'amico Paolo Giuseppe è dispiaciuto per quanto accaduto con Beatrice e si sfoga con Paolo. Ciò che teme maggiormente è che possa essere veicolato un messaggio sbagliato.

L'amico gli suggerisce di non pensarci troppo. Ormai ha chiesto scusa, non deve farsene una colpa.

Ma la rabbia del bidello è palpabile. Sembra essere lui quello cattivo, quando è sempre stata Beatrice a sparlare di tutti alle spalle.

"Con quale faccia venivo da voi a ridere?" dice il ragazzo, ricordando i giorni in cui passava il proprio tempo in compagnia dell'attrice.

"Io non ho detto mai una parola contro di lei. Mai" continua Garibaldi, rivendicando la sua onestà con la donna.

Secondo Paolo, il ragazzo dovrebbe pensare maggiormente a sé stesso e non curarsi di nessun altro.

Ma Giuseppe non si capacita di come Beatrice possa essere così amata. Non si è mai abbassata a chiedere scusa, manipola la verità a suo vantaggio.

L'amico lo tranquillizza, deve solo dedicarsi al suo percorso e non pensarci più.

Il ragazzo fa fatica a sbollentare la rabbia. Per adesso, il suo rancore non sembra scemare.