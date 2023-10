Giuseppe Garibaldi e le sue scuse Il barman continua a scusarsi con Beatrice sotto gli occhi dei concorrenti, ma l'attrice non sente ragioni.

A cena, Ciro e Fiordaliso cercano di aiutare la coppia a riappacificarsi, ma Beatrice esige scuse e prove d'amore.





Beatrice Luzzi sembra irremovibile A più riprese, Beatrice pungola il concorrente, sorretta anche dal resto dei coinquilini all'ascolto. Garibaldi chiarisce di aver compreso, di aver sbagliato, ma non si può negare che non ci stia provando a recuperare un rapporto.

"Vai in Nomination, se il pubblico ti perdona, ti perdono anche io" scherza l'attrice e Giuseppe afferma: "Ti ho chiesto scusa e te lo sto chiedendo ancora".

Beatrice, però, vuole sapere le ragioni di queste scuse, ma Giampiero - che si introduce nel discorso - afferma: "Credo sia sufficiente che lui abbia chiesto scusa, non deve scriverlo su carta bollata". Giuseppe è dispiaciuto per aver ferito Beatrice e di aver parlato con altre persone, però lui con le sue amiche si è soltanto sfogato.

"Beatrice, le scuse vanno accettate" afferma Mughini, ma l'attrice non è convinta. Forse occorre ancora tempo o forse ci sono altri discorsi che devono essere scoperti.

Cosa è successo al Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi? I due si sono avvicinati sempre più nel corso delle puntate esprimendosi l'un l'altro i propri sentimenti ma, in seguito ad una serie di eventi la loro relazione ha cominciato a vacillare. Beatrice pensa che, realisticamente, la storia con Giuseppe non abbia futuro fuori dalla Casa, visto che la sua vita è strutturata e lui ha 22 anni in meno di lei: "Deve farsi una famiglia, avere dei figli...". Nella fatidica "notte di passione" avuta con lui, stando a quanto racconta Beatrice non sarebbe successo nulla. A peggiorare le cose sarebbe stata la domanda rivolta da Beatrice a Massimiliano, durante un gioco ideato da Vittorio, su con chi volesse dormire e soprattutto la sua risposta: Beatrice. Garibaldi si sarebbe ingelosito e poi si sarebbe confidato con alcune "amiche" come Samira, Angelica e Anita, notoriamente nemiche di Beatrice, perché si sentiva esausto ma non pensa che loro siano dei "lupi", come Beatrice le definisce. Ritiene che la Luzzi a volte non dosi bene le parole che utilizza ed ha cercato di “scherzare di meno“, da quando è cominciata la frequentazione, per non crearle troppo fastidio e dimostrarle i suoi sinceri sentimenti.

Giuseppe e Samira Dopo il verdetto del Televoto, nella diretta di giovedì 19 ottobre tutti si sono dispiaciuti per l'uscita di Samira, ma Giuseppe è sembrato addirittura sconvolto e Alfonso Signorini lo ha pungolato dicendo: “Garibaldi, sembri proprio cotto. Hai un trasporto“. Garibaldi ha negato, ma poi è scoppiato in lacrime prima di tornare in casa.

Spronato da Anita il giorno dopo la puntata Garibaldi confessa di avere un interesse sentimentale per Samira, appena eliminata. Il barman ammette: "Lei è stata la persona più importante qui dentro... innamorato è una parola grossa, io nella mia vita mi sono innamorato solo una volta...".

Su queste ultime confessioni Beatrice non ha dubbi su Giuseppe e afferma di non potersi più fidare di lui. Secondo lei, il ragazzo non sa gestire le proprie emozioni. Non aveva capito fosse innamorato di Samira, credeva semplicemente fosse infatuato.

L'errore di Samira, invece, è stato quello di non fare un passo indietro e di voler rivendicare la sua amicizia con Giuseppe a tutti i costi. Per l'attrice, tale gesto è stato dettato più dal narcisismo che dall'affetto. Doveva accontentarsi delle attenzioni minori che, in quel momento, il ragazzo le dava.

La colpa di Giuseppe è stata quella di iniziare una relazione con lei avendo però in ballo un sentimento per un'altra donna.