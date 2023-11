"Grande Fratello", la 17esima puntata live tra sorprese ed eliminazioni

La casa si divide dopo le esternazioni di Giampiero Mughini nei confronti di Angelica. Fiordaliso si chiede: "Ma perché se Angelica ce l'ha con Giampiero perché lo teneva per mano?". Beatrice è più dura: "Sta giocando a fare la vittima, ha messo Giampiero in difficoltà". "Mi sento offeso, ho fatto una battutaccia", replica Mughini. "Mi sono preoccupata per i miei genitori, per l’immagine che esce di me fuori", si difende Angelica. Ciro e Massimiliano si schierano: "Le scuse erano necessarie, usare queste parole non è stato giusto, qui siamo ripresi dalle telecamere". Cesara Buonamici difende Angelica: "Sei nella casa del Grande Fratello, Giampiero... non lo puoi ignorare".

Beatrice e il riavvicinamento a Massimiliano

Beatrice parla del riavvicinamento a Varrese: "Ho perso un gioco e per 24 ore ho dovuto soddisfare i desideri di Massimiliano, ho dovuto fare alcune cose imbarazzanti. Il riavvicinamento a me fa piacere. Lo ammetto, l’avvicinamento sensoriale mi ha creato qualche problema". Massimiliano replica: "E' stato abbastanza imbarazzante, voglio continuare a sorprendermi... mi ha fatto anche i complimenti per le mie mani pelose". Giuseppe interpellato da Alfonso Signorini sottolinea ironicamente: "A me non li ha mai fatti, solo per le labbra, non pelose naturalmente...". Beatrice chiarisce la sua posizione: "Giuseppe mi ha delusa e ora siamo solo amici, per quanto riguarda Massimiliano rimango guardinga".