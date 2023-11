"Grande Fratello", Beatrice massaggia Varrese e Garibaldi è roso dalla gelosia

Tra imbarazzi, sorrisi, e battutine pungenti, Beatrice accetta le richieste: prima massaggia con cura il viso e le mani di Massimiliano, poi gli prepara una camomilla. "Ricambierò il favore - le dice Varrese -. Stai molto bene con questa collana e questi orecchini, Bea. Ti danno una luce particolare". Complimenti fatti lanciando sguardi d'intesa a Ciro, suo complice nello stuzzicare Garibaldi.

La gelosia di Garibaldi

Giuseppe più tardi ha un confronto con la Luzzi. Isolati rispetto al resto del gruppo, i due inquilini si ritrovano a parlare del loro legame e delle gelosie che spesso si trovano a dover affrontare. Il ragazzo, dal suo punto di vista, ammette di aver provato in alcune circostante un certo fastidio per il legame nato tra l'attrice e Massimiliano. "Lascia stare me e Massimiliano" dice Beatrice quasi infastidita dalle osservazioni dell'ex partner. Il barman sostiene invece di avere le sue ragioni e le dice per esempio di essersi infastidito quando sabato sera ha rifiutato il suo invito a ballare per stare con l'attore a ridere e scherzare. La Luzzi sembra quasi lusingata di questa situazione e, sorridendo, ribatte che anche lei non è stata molto felice nel vedere l'aereo che è stato dedicato a lui e all'inquilina Anita. Il confronto prosegue in modo leggero. "Se c'è qualcosa che ci dà fastidio diciamocelo" conclude con il sorriso Giuseppe.