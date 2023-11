Al “Grande Fratello” va in scena la festa d'autunno

Durante la festa, Letizia e Paolo sono sempre più vicini e sembrano pronti a scambiarsi il primo bacio. La concorrente ha confessato di provare qualcosa di più che amicizia per il suo compagno di gioco, con cui ha vissuto momenti di alti e bassi. In veranda, i due si sono allontanati dagli altri e hanno continuato a scherzare e flirtare. Paolo ha poi lanciato la sfida: "Chi bacerà l'altro per primo?". "Probabilmente io, sono sempre stata io quella che ha fatto il primo passo" ha risposto Letizia, raccontando le sue esperienze passate. Paolo ha detto di sperare che sia lei a baciarlo, perché sarebbe un segno della sua sincerità e non di una mossa strategica.

Le chiacchiere tra i concorrenti del Grande Fratello 2023

Dopo la serata, alcuni coinquilini restano in veranda a fare quattro chiacchiere. Letizia, che vuole aiutare Giuseppe, confida a Beatrice che il barman le ha confessato di essere innamorato di lei e di non avere occhi per nessun'altra: "Lui ha detto: l'unica cosa che voglio è Beatrice". Beatrice, però, nonostante provi dei sentimenti per Giuseppe, non vuole iniziare una storia con lui perché teme di ritrovarsi in situazioni difficili. "Non posso permettermelo, mi dispiace" dice con rammarico. Letizia non si dà per vinta e cerca di capire se c'è una possibilità per i due: "E se Giuseppe ti corteggiasse dall'inizio alla fine di questo Grande Fratello?" chiede. "Me la godo, non c'è dubbio" risponde Beatrice. Tra Giuseppe e Beatrice c'è un'attrazione evidente, ma la situazione è molto complicata. Cosa succederà tra loro? Giuseppe riuscirà a far breccia nel cuore dell'attrice?