"Grande Fratello", prima lite tra Paolo e Letizia: "Credi sia stato un errore?"

Il ragazzo ha notato che la fotografa è a disagio quando balla con lui, a differenza di quando lo fa con altri. Paolo ha il dubbio che Letizia non riesce a vivere bene il rapporto perché, in fondo, crede che sia un errore.

Tgcom24

Gf: il disagio di Letizia Petris Letizia non sempre si sente a proprio agio in movenze troppo sensuali o ammiccanti. Paolo, avendolo notato, crede che tale imbarazzo sia causato dalla sua presenza. Ha notato che quasi non gli si avvicina quando balla. "Mi dispiace che ti senti a disagio con me", confessa alla ragazza. La ragazza spiega di non avere un problema particolare con lui, semplicemente alle volte preferisce danzare con Massimiliano perché è un uomo adulto: "Non lo faccio con tutti. Ballo con lui perché mi ricorda mio padre".

I dubbi di Paolo Masella Paolo vuole farle sapere quello che pensa, senza però condizionare gli atteggiamenti della ragazza. Per questo si sente un po' in colpa e le suggerisce di essere più leggera. Letizia, però, ribatte di non sentirsi affatto limitata e sono anzi le sue accuse ad appesantirla.

Letizia e Paolo in crisi dopo il bacio Il macellaio le chiede quindi se stia soffrendo il giudizio delle persone esterne, ma Letizia nega: vuole semplicemente vivere l'esperienza per come la ritiene giusta. Dentro la Casa vuole dedicare del tempo a Paolo e alle amiche, senza costruire un rapporto morboso con il ragazzo. La discussione si conclude pacificamente, con l'auspicio e la speranza di vivere il loro rapporto senza troppe paranoie e pensieri.

Paolo: "Pensi di aver fatto un errore?" Dopo l'aperitivo, però, i due riprendono il discorso. Il macellaio le confessa di esserci rimasto male, non per gelosia ma perché non comprende come mai non si senta libera con lui. Letizia vorrebbe andare con calma, non ha intenzione di iniziare subito una nuova relazione dopo aver chiuso così repentinamente la precedente e forse non si sente ancora pronta per andare oltre. Paolo, però, crede che Letizia non riesce a vivere bene il rapporto perché, in fondo, crede che sia un errore.

Letizia: "Voglio vivere la vita come viene" La ragazza prova a rassicurarlo, ribadendo di provare vergogna davanti a un ragazzo che le piace. Dopo queste parole Paolo capisce che la giovane è influenzata dai giudizi altrui e le consiglia di non darci peso: alla gente non andrà mai bene niente. Letizia si rasserena e si mette a chiacchierare con Paolo senza troppi pensieri. Il suo unico desiderio adesso è godersi la vita per come viene, assecondando solamente i suoi desideri.