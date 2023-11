Dopo aver ballato ed essersi scatenati tutta la notte durante la festa di Halloween, Paolo Masella confessa a Letizia Petris: "Hai tutto quello che ho sempre cercato". I due si concedono un dolce momento di confronto in giardino e non mancano le tenerezze.

Tgcom24

Il ragazzo non riesce a starle lontano, la stringe forte tra le sue braccia e la cerca costantemente con lo sguardo.

“Ti ha fatto piacere il nostro aereo di oggi?”. Le chiede sorridendo e guardandola dritta negli occhi: “Certo” risponde diretta la fotografa e ricambiando con un tenero sorriso.

I due ragazzi sono sempre più vicini e Paolo non ha dubbi sulla sua compagna e le dedica delle dolci parole, che suonano come una vera e propria dichiarazione d'amore: “Tu sei una donna che vale mille, hai tutto quello che ho sempre cercato”, le dice accarezzandole dolcemente la schiena: “Hai molte cose che io non ho”, continua dichiarando apertamente il suo interesse.

Il macellaio non ha dubbi, la Petris per lui ha un grande valore, è una donna profonda e sensibile e starle vicino, anche semplicemente in amicizia, lo fa sentire molto fortunato.

Letizia Petris e i suoi dubbi La fotografa si mostra grata dei complimenti espressi da Paolo, tuttavia, sembra essere sempre alla ricerca di conferme e pare avere qualche dubbio sul suo rapporto con il giovane, soprattutto dopo aver ricevuto la lettera del suo fidanzato: “Tu sei così anche fuori dalla Casa? Non puoi essere così perfetto!” Esclama quasi dubbiosa. “Io sono sempre così” risponde subito a tono il macellaio chiarendole ogni perplessità.

I due ragazzi, stringendosi calorosamente in un forte abbraccio, continuano serenamente la loro conversazione tra teneri sguardi e dolci condivisioni.



Più tardi Paolo si sfoga con Angelica, mentre si concede una lenta e sana colazione.

Il ragazzo racconta del confronto avuto con Letizia Petris, e le riporta i timori che la fotografa ha su di lui: “Lei ha bisogno di certezze, crede che fuori io possa essere diverso”, dichiara un po' stizzito.

Paolo racconta di aver dimostrato diverse volte il suo interesse nei confronti di Letizia e le dispiace sapere che la ragazza metta in dubbio la veridicità della sua persona e dei suoi sentimenti.

“Lei dice che non abbiamo tante cose in comune” riporta un po' dispiaciuto, “Forse ha ragione Beatrice, non le piaccio abbastanza”, esclama sconfortato cercando supporto dalla sua compagna.

Il ragazzo, nel suo sfogo, dichiara di stare bene con Letizia Petris e confessa di non voler forzare nessun sentimento, “Io voglio solo la sua serenità, non mi importa se usciamo da qui insieme o separati” conclude pensieroso e sommerso da mille dubbi.

Paolo pensa e ripensa al suo rapporto con la fotografa, ha molte domande a cui però non sa trovare delle risposte: ne parlerà con la diretta interessata?