Garibaldi avrebbe voluto che gliela consegnassero dopo una sua eventuale eliminazione per dirle tutto ciò che non era stato in grado di farle sapere

Dopo lunghi silenzi, per i due è giunto il momento di confrontarsi e, al termine della diretta , la Luzzi chiede al giovane calabrese di consegnargliela per scoprirne il contenuto. "Ho capito che questa lettera ti ha salvato. Hai giocato tutto" esclama, certa del fatto che lui abbia voluto giocarsi anche questa carta per essere salvato dal pubblico.

Tgcom24

La lettera di Giuseppe Garibaldi Pronto a smentire quanto appena ascoltato, Giuseppe racconta di aver scritto quelle parole lontano dagli occhi indiscreti dei suoi compagni e delle telecamere: "L'ho scritta in Confessionale" afferma e spiega che avrebbe dovuto consegnargliela solo dopo una sua eventuale eliminazione per dirle tutto ciò che non era stato in grado di farle sapere. Avendola di fronte a sé, però, approfitta del momento per ribadire le sue scuse e, stanco di discutere, conclude:"È inutile che ripetiamo quello che tu hai detto a me e quello che io ho detto a te”, "Voglio che tu accetti le mie scuse".

"Non posso accettarle io, devono accettarle i miei figli" ribatte Beatrice.

Nonostante l'insistenza della donna, Giuseppe decide di non consegnarle subito la lettera e approfitta della disponibilità di Beatrice per cercare un confronto pacifico.

I due vanno in giardino e, dopo qualche insistenza, Giuseppe consegna il foglio a Beatrice. La donna, in silenzio, legge ciò che c'è scritto.

"Bea, Scrivo questa lettera perché scrivere mi aiuta a esprimere meglio quello che sento e penso. La nostra storia, se così si può definire, non è andata per come doveva andare e per come io avrei mai immaginato che fosse.

Il mio pensiero su di te è sempre stato positivo. In te ho visto la donna che ogni uomo vorrebbe avere, affascinante, forte, istintiva ma soprattutto libera, libera di pensare e agire".

La lettera continua e il ragazzo spiega di aver messo sempre prima i suoi pregi senza considerare come la descrivevano gli altri. Conclude scusandosi ancora una volta per ciò che ha commesso.

"Non volevo uscissi senza avere un ricordo" sussurra Giuseppe. Beatrice, allora, decide di tenerla con sé. "Me la devi" gli dice giocando.

Scetticismi e confronti La donna rimane comunque scettica su qualche punto. Lei è stata molto sportiva a passare sopra a questioni come l'infatuazione del giovane per Samira, non tutte lo avrebbero fatto.

"Dovevi solo fidarti" afferma Beatrice, consapevole comunque delle difficoltà del ragazzo.

Tornando sempre sugli stessi punti, i due discutono a lungo. Giuseppe sembra rassegnato all'idea che la donna voglia avere ragione a tutti i costi. Non gli ha mai dato ragione, non gli ha mai chiesto scusa.

Lui, invece, il suo perdono l'ha chiesto più volte, sebbene Beatrice non sia disposta ad accettare il suo pentimento.

Per l'attrice, Giuseppe non ha mai provato nulla. Ha cominciato tutto per gioco e si è ritrovato in una storia più grande di lui.

Il bidello, ovviamente, nega ma senza riuscire a controbattere le tesi di Beatrice. Preso dallo sconforto, si arrende: deve sempre essere come dice lei.

A quanto pare, non è bastata una lettera di scuse per riportare la pace tra i due. Le parole di Giuseppe, per quanto sentite, non sono state in grado di mettere fine a questa travagliata storia.