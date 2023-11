"Grande Fratello", nella Casa è festa grande per la notte di Halloween

Tra un ballo e un brindisi, Grande Fratello continua a spaventare gli inquilini della Casa e fra tutti Anita non riesce proprio a non tremare, terrorizzata dai clown. Rosy e Vittorio sono chiamati a ritrovare le bottiglie di vino che sono state nascoste, ma all'arrivo nel Tugurio trovano nuovi clown e zombie ad attenderli e l'effetto è esilarante.

Dopo aver recuperato la refurtiva, tutti i concorrenti si aggiungono ai due coinquilini, il party si sposta tra ragnatele e oscurità e qui, qualcuno fra gli invitati fa qualche scherzo.

Giuseppe prova a chiedere scusa ma Beatrice è irremovibile

In Casa gli spaventi vanno avanti per tutta la notte. Ad appartarsi sono Giuseppe e Beatrice che, da soli nel Tugurio, trovano un altro momento di confronto, a dire il vero con pochi risultati. Proprio quando la tensione tra i due sembrava allentarsi, Beatrice chiede a Giuseppe di scusarsi con lei. Lui non ci sta, ribadendo di averle "chiesto scusa mille volte". "Sei stato un signore con me?" gli chiede la Regina di Cuori. "No, con te ho sbagliato, sono stato poco elegante" ammette lui ma a Beatrice non basta e rimarca come il suo ex partner abbia avuto non pochi atteggiamenti negativi, oltre che sbagliati, mancanze di rispetto, offese. E gli dice senza mezzi termini di essere dispiaciuta che non sia uscito lui al posto di Valentina. "Mi dispiace che non sia uscito tu, dovevi pagare tu - afferma -. Perle ai porci, avevi in mano una cosa preziosa e l'hai lasciata andare". L'incontro tra i due finisce così con un irrigidirsi delle rispettive posizioni. "Tu non la smetterai mai e non ammetterai mai che anche tu hai sbagliato" chiude Garibaldi.