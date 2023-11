"Grande Fratello", il racconto della diciottesima puntata

Nuovo appuntamento con "Grande Fratello", il reality show condotto da Alfonso Signorini.

In questa diciottesima puntata grandi sorprese per alcuni degli inquilini: Fiordaliso avrà la possibilità di riabbracciare i suoi amatissimi quattro fratelli; anche l’enigmatico Vittorio riceverà la visita inaspettata di sua madre. Dopo due mesi di corteggiamento serrato, è arrivato il bacio tra Paolo e Letizia…Ma subito la ragazza frena! Nel corso di quello che sembrava essere un normale pranzo nel loft di Cinecittà, Massimiliano si è sfogato con i suoi compagni d’avventura accusandoli di non avergli riconosciuto il merito di aver regalato un nuovo clima rilassato alla Casa. L’affollatissimo televoto vede protagonisti Ciro, Giampiero, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano e Vittorio. Chi sarà il preferito del pubblico?