L'esibizione di Alessandra Amoroso ospite a "Zelig 1" 2013

Chi ricorda Alessandra Amoroso sul palco di "Zelig 1"? Era il 2013 e lo spin off dello show comico in onda su Italia 1 e condotto da Elisabetta Canalis, Katia Follesa e Davide Paniante ospitava tra gli altri la cantante salentina. Sul palco l'artista fa il suo ingresso cantando a cappella il classico natalizio "White Christmas". Poi, dopo uno scambio di battute con i conduttori, interpreta "Fuoco d'artificio", singolo estratto dal suo terzo album "Amore puro". Per Alessandra Amoroso il successo era arrivato nel 2009 con il trionfo ad "Amici", il talent show di Maria De Filippi.

Pochi mesi dopo la vittoria, il 21 giugno 2009, è tra le cantanti che si esibiscono allo stadio San Siro di Milano in "Amiche per l'Abruzzo", concerto solidale lanciato da Laura Pausini e Fiorella Mannoia per raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni terremotate. Come certificato dalla Federazione Industria Musicale Italiana (Fimi), a dicembre 2023 Amoroso risulta la terza artista uscita da un talent show italiano ad aver superato quota 3 milioni di copie vendute. Rivediamo l'esibizione canora di Alessandra Amoroso ospite sul palco di "Zelig 1" nel 2013.