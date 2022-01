Delia Duran in quarantena per entrare al "GF Vip" annuncia: "Mi sono presa una pausa da Alex Belli"

"Ho deciso di prendermi una pausa da Alex". Nel corso della trentatreesima puntata del "Grande Fratello Vip" arriva un nuovo episodio della lunghissima telenovela che vede protagonisti Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge.

La modella, dopo l'uscita del compagno dalla Casa, è a sua volta pronta a varcare la porta rossa di Cinecittà e, in collegamento con lo studio di Alfonso Signorini dall'albergo in cui è in quarantena, sgancia la bomba: "Dopo esser tornati insieme litigavamo sempre più spesso - ha spiegato -, lui continua a pensare e a parlare sempre di Soleil sui social e per questo ho deciso di prendermi una pausa di riflessione per capire".

L'ultimo episodio a cui si riferisce Delia è legato a un tweet di apprezzamento di Belli a una frase di Soleil che rivendicava l'autenticità del suo rapporto con l'attore: "Ho sofferto tre mesi in silenzio - ha sbottato Duran -, ora se lui vuole stare con me deve riconquistarmi e il tempo nella Casa mi servirà per comprendere molte cose".