Laura Freddi e il suo ritorno al "GF Vip": "Con Sonia Bruganelli nessuna rivalità, a volte scherziamo su Bonolis"

"Prima di approdare al GF Vip come opinionista, Sonia Bruganelli mi ha scritto un messaggio bellissimo: mi ha incoraggiato dicendomi che si fidava di me". A "Verissimo", Laura Freddi parla del suo ruolo di "vice-opinionista" del reality di Canale 5: nelle ultime settimane, infatti, è stata chiamata a sostituire temporaneamente proprio la moglie del suo ex compagno Paolo Bonolis.

"Nonostante le voci che sono circolate - ha chiarito Freddi - tra me e Sonia non c'è nessuna rivalità. Anzi, pur avendo condiviso un affetto importante da parte sua c'è stata grande solidarietà, tanto che a volte scherziamo anche insieme su Bonolis". E aggiunge: "Ci siamo conosciute quando era incinta del suo terzo figlio - ha detto - poi una volta ci siamo incontrate nel suo studio e da lì è nata la nostra complicità".