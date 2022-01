Sonia Bruganelli: "Io e Adriana Volpe? Non andiamo d'accordo"

"No, io e Andriana Volpe non andiamo d'accordo". Così lo scorso novembre Sonia Bruganelli, nel salotto del "Maurizio Costanzo Show", aveva parlato del rapporto molto discusso con l'altra opinionista del "Grande Fratello Vip". Entrambe opinioniste del reality show condotto da Alfonso Signorini, pare che tra le due non si sia creata la giusta alchimia: "Siamo molto diverse, viviamo la vita in maniera completamente diversa. Ci vestiamo in modo diverso", aveva raccontato la moglie di Paolo Bonolis nel corso della prima puntata del talk show di Costanzo, arrivato alla quarantesima edizione proprio quest'anno.

Bruganelli aveva parlato di come stesse andando la sua sua prima esperienza televisiva: "Sono stata prestata alla televisione. A me piace molto di più lavorare dietro le quinte, credo che sia un ruolo più consono a me".