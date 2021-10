Volpe-Bruganelli, ancora uno scontro al "GF Vip": "Con me hai chiuso"

Non sembra esserci un punto d'incontro tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Tra le due opinioniste del "Grande Fratello Vip" non è mai corso buon sangue, ma la situazione ha iniziato a peggiorare quando Sonia ha condiviso sui social network una foto al ristorante con Giancarlo Magalli. Bruganelli aveva raccontato di aver incontrato il conduttore - con cui da tempo ormai Volpe è in lite - in un ristorante romano, di aver parlato della sua collega e di avergli chiesto una foto insieme.

Nella puntata dell'8 ottobre, un nuovo capitolo si è aggiunto alla saga dopo che in settimana Volpe ha rilasciato un'intervista a "Oggi" dove ha commentato l'accaduto, attaccando direttamente la collega. "Io credo che lei che abbia sofferto troppo per questa foto, lei l'ha resa ancora più famosa - è stata la risposta di Bruganelli - . Io ero a Parigi per lavoro, non avevo tempo di pensare a queste cose. Prima di parlare di temi importanti come la solidarietà femminile, pensaci. Spero che con questa pubblicità, tu possa lavorare. Non mi interessa quello che dici, hai chiuso con me", conclude.

Volpe ha replicato: "Tu hai sostenuto una tesi e poi sei stata sbugiardata. Io penso che abbiamo superato il limite. La verità viene a galla e le bugie hanno le gambe corte".