"GF Vip", Giucas Casella in ginocchio per la compagna Valeria Perilli: "Mi vuoi sposare?"

Non è mai troppo tardi per l'amore. Lo sa bene Giucas Casella che dopo quarant'anni di relazione con la compagna Valeria Perilli si è finalmente deciso a farle la proposta di matrimonio durante la trentatreesima puntata del "Grande Fratello Vip". L'attrice e doppiatrice, infatti, è arrivata nella Casa di Cinecittà per fare una sorpresa all'illusionista che ha raccontato la loro storia d'amore: "Ci siamo conosciuti in Rai - ha spiegato ad Alfonso Signorini - lei faceva l'annunciatrice, non mi sono innamorato subito ma col passare degli anni ho capito che è una grande donna".

Nonostante alcune sbandate di Casella (tra cui quella che ha portato alla nascita del figlio James), Valeria le è stato sempre al fianco, come da lei raccontato durante il loro incontro: "Sei come un uccel di bosco - ha detto la doppiatrice - che dopo aver svolazzato qua e la vuole sempre tornare nel nido e io ci sono sempre stata e ci sarò per sempre". A quel punto Giucas si è inginocchiato e visibilmente commosso ha formulato la sua proposta: "Valeria, mi vuoi sposare?".