Cher conferma: "Tom Cruise nella top five dei miei amanti migliori"... ma non svela gli altri 4 e mangia un bruco

" Tom Cruise ? Tra i miei 5 amanti migliori...". Cher, 72 anni lo ha confermato l'altra sera a James Corden durante una partita di "Spill Your Guts o Fill Your Guts" a "The Late Late Show". Le regole del gioco sono semplici: rispondi ad una domanda scomoda, oppure mangi una cosa disgustosa. La "mission impossible" della cantante americana era mangiare un bruco essiccato o elencare gli altri 4 amanti della lista e Cher ha preferito mangiare il bruco...

Non è stato quindi possibile conoscere gli altri quattro "focosi amanti", ma l’attrice e cantante americana ha confermato la posizione di Cruise nella sua top five. I due ebbero una breve relazione a metà degli anni Ottanta, quando l'attore di "Mission Impossible" non aveva ancora abbracciato la filosofia di "Scientology". La stessa Cher lo aveva rivelato, nella sorpresa generale, non molto tempo fa. Ma non è tutto. L'iconica star aveva anche confessato che Tom sarebbe stato addirittura uno dei migliori amanti che lei abbia mai avuto in assoluto.