Al Bano e il giallo del malore, ecco cosa è successo

Il cantante avrebbe dovuto essere ospite nel salotto "Domenica Live", ma la mattina non si era presentato in aeroporto. La redazione del programma aveva quindi tentato di contattarlo al telefonino, fino a quando una persona aveva risposto e riferito che Al Bano era stato male durante la notte. Qualche ora più tardi lo staff dell'artista aveva però rassicurato tutti, chiarendo che Carrisi era in salute e in procinto di partire per la Cina.



Il malore c'è stato oppure no? Questa la domanda che ha iniziato a serpeggiare in Rete. Il magazine di "Pomeriggio Cinque" ha risolto il giallo: "Il cantante stesso, il giorno successivo, ha contattato il programma confermando che l'impossibilità di partecipare era dovuta a un malore". Caso risolto!