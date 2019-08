Morgan, dopo lo sfratto il ritorno artistico: "Da lunedì la rivoluzione è online"

Questo il messaggio: "Finalmente Morgan è tornato. Da oggi un inedito al giorno prodotto della sua creatività quotidiana. Morgan, dopo più di 10 anni tra divulgazione e sperimentazione al servizio del talento, ritorna a pubblicare il suo materiale originale, con una modalità originale, anch’essa frutto del suo lavoro. Non un disco, un libro, un video, un podcast, un film, un talent, un audiolibro, un poema, un teorema, un proclama, una collezione, una copertina, una colonna sonora, una raccolta di canzoni, un’intervista, un’improvvisazione in rima, un’istallazione, un’app o quacos’altro, ma tutto questo insieme. Tutto inedito. Tutti i giorni".



Per sapere di cosa si tratti davvero viene indicata una modalità non del tutto chiara. "Entra e lascia la tua email, ascolterai il tuo primo inedito", conclude il comunicato. E in molti si sono chiesti dove si debba entrare e come...



Tra lo scorso dicembre e maggio Morgan ha pubblicato due inediti: il brano “In questo modo”, uscito in vista del suo compleanno, e la canzone “Per per sempre” che ha cantato alla semifinale di "The Voice”, dove era giudice per la sesta edizione. L’ultimo disco di inediti dell’artista, "Da A ad A", è datato 2007 .