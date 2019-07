Morgan, bloccato sgombero forzato beni da casa sua: "Tutto rimane dov'è"

Manoscritti, tecnologia, libri, dischi e molto altro ancora. Tutto resta dov'è, ovvero nella “casa gialla" di Morgan, all'anagrafe Marco Castoldi, in via Adamello a Monza. Lo ha deciso il Tribunale Fallimentare della cittadina lombarda, che ha bloccato lo sgombero forzato dei beni del musicista brianzolo, previsto per oggi.