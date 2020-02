Diodato e Levante insieme fanno ancora... rumore

Lui le ha dedicato "Fai rumore", la canzone vincitrice del Festival di Sanremo e lei stava pensando a lui quando ha scritto "Antonio". Diodato e Levante non hanno mai nascosto di essere rimasti in ottimi rapporti dopo la fine del loro amore, ma ogni scatto insieme riaccende le speranze dei fan. "Chi" li ha pizzicati a Milano e i loro sorrisi parlano da soli...

Dopo Sanremo hanno evitato di farsi vedere insieme, forse per non distogliere l'attenzione dalla musica, ma ora eccoli allo scoperto all'uscita di un locale milanese. Insieme a loro anche i rispettivi entourage, in quello che pare essere più un incontro di lavoro che un incontro clandestino.

Del resto i due preferiscono far parlare le loro canzoni. "Non voglio fare a meno di quel bellissimo rumore che fai" dice lui in "Fai rumore", mentre lei nel nuovo disco gli ha dedicato il brano "Antonio": "Antonio mi fa benissimo, non chiedermi perché, l'amore succede". E succede anche che l'amore tra due persone finisca, ma continui comunque a far rumore grazie alla musica...

