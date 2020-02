Levante a cuore aperto: "Da qualche mese sono fidanzata"

Dopo la partecipazione a Sanremo, Levante si racconta nel salotto di " Verissimo " e a Silvia Toffanin confida di non essere più single: “Sono innamorata e sono in una fase molto felice della mia vita. Ho un fidanzato da pochi mesi. E’ bello essere innamorati, l’amore non deve essere faticoso”. La cantautrice racconta poi di essere rimasta in buoni rapporti con l’ex fidanzato Diodato, fresco vincitore del Festival.

“Sono felicissima per lui e per la sua vittoria e sono molto contenta che l’Italia l’abbia applaudito, perché è un cantautore che si merita questo successo. Le cose non sono andate bene tra noi, ma siamo rimasti amici”, dichiara.

E sul fatto se la canzone “Fai rumore” fosse dedicata a lei, Levante chiarisce: “Non penso. A lui, in un’intervista, è scappato che forse era anche per me, ma credo che in un sentimento si possano far confluire tante cose, anche le esperienze più fresche. Probabilmente può esserci un’emozione dedicata a me, ma non è per me quella canzone”.

