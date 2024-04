Julia Stiles debutta alla regia e annuncia di essere diventata mamma per la terza volta

Dev'essere una vita impegnativa quella di Julia Stiles, attrice famosa per "Save the Last Dance".

La 43enne ha infatti debuttato alla regia con "Wish You Were Here" e in un'intervista rilasciata a "New York Times" ha inoltre annunciato di essere diventata mamma per la terza volta. "Sono in un mix di emozioni perché ho un bambino di 5 mesi e ho iniziato a dirigere il mio primo film", ha confessato.