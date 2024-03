Ha dato il lieto annuncio condividendo su Instagram un tenero scatto che la ritrae mentre stringe a sè la nuova arrivata Ori. "Mia dolce bambina, benvenuta. La gravidanza non è stata semplice ma ce l'abbiamo fatta. Hai portato così tanta luce nelle nostre vite, all'altezza del tuo nome Ori, che in ebraico significa la mia luce", ha scritto a commento l'attrice di Wonder Woman che ha sorpreso i follower dato che non aveva reso pubblica la gravidanza.

Tgcom24

"I nostri cuori sono pieni di gratitudine", ha scritto l'attrice 38enne anni, che stavolta ha deciso di vivere la sua quarta gravidanza in modo defilato, tenendosi lontana dai social. "Benvenuta nella 'casa delle ragazze'... anche papà è piuttosto cool”, ha aggiunto. Con il marito Jaron Varsano, 48 anni, Gal Gadot ha avuto anche le figlie Alma, 12 anni, Maya, 6, e Daniella, 3 a giugno.

L'attrice è sposata dal 2008 con l'imprenditore e la terza figlia è arrivata a fine giugno 2021 in un momento d'oro dal punto di vista professionale per la star israeliana. A dicembre 2020 era uscito al cinema e online "Wonder Woman 1984", poi è arrivato un anno dopo "Red Notice" che la vede a fianco di The Rock e Ryan Reynolds, seguito da "Assassinio sul Nilo", dopo lo slittamento per la pandemia.