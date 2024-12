L'attrice poi ha raccontato i momenti della paura e di come fortunatamente i medici siano intervenuti tempestivamente. "Ci siamo precipitati in ospedale e nel giro di poche ore sono stata operata d'urgenza - ha scritto ancora -. Mia figlia, Ori, è nata in quel momento di incertezza e paura. Il suo nome, che significa 'la mia luce', non è stato scelto per caso. Prima dell'intervento, ho detto a Jaron (Jaron Varsano, produttore e attore sposato con la Gadot dal 2008 - ndr) che quando sarebbe arrivata nostra figlia, lei sarebbe stata la luce che mi aspettava alla fine del tunnel. Grazie a una straordinaria équipe di medici del Cedar Sinai Hospital e a settimane di cure dedicate, ce l'ho fatta e ho iniziato la strada della guarigione. Oggi sono completamente guarita e piena di gratitudine per la vita che mi è stata restituita".