Biancaneve incontra i sette nani nel trailer del remake live action con Rachel Zegler

Il film d’animazione "Biancaneve e i sette nani", uscito nel 1937, racconta la storia della giovane Biancaneve. Dopo che la sua matrigna, la Regina Cattiva, diventa gelosa della sua bellezza e ordina al Cacciatore di ucciderla, la principessa fugge dal castello e si rifugia in un cottage in compagnia dei Sette Nani. La Regina Cattiva, però, scopre che Biancaneve è ancora viva e sotto mentite spoglie le fa visita e le offre una mela avvelenata. La principessa cade in un sonno profondo, ma viene risvegliata dal bacio del vero amore del principe. Come era stato anticipato, il remake live-action propone un “lato moderno” della storia, perché il personaggio interpretato da Rachel Zegler non viene salvato dal principe. “[Biancaneve] non sognerà il vero amore. Sogna di diventare il leader che sa di poter essere e il leader che il suo defunto padre le ha detto che avrebbe potuto essere se fosse stata impavida, giusta, coraggiosa e sincera”, ha raccontato Rachel Zegler. “E quindi è semplicemente una storia davvero incredibile in cui i giovani di tutto il mondo possono riconoscersi”.