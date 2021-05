Addio a Franco Battiato, il fratello: "Si è spento lentamente e senza accorgersene"

"Non ha capito, non c’era più, per sua fortuna avvolto da un coma profondo ...". A raccontare gli ultimi momenti di Franco Battiato è il fratello Michele, che insieme alla famiglia e ad alcuni stretti collaboratori, è sempre rimasto accanto al grande artista nella sua casa rifugio di Milo, in provincia di Catania. I funerali saranno in forma strettamente privata perché, spiega il fratello, si tratta di "un momento intimo e privato che non può essere violato da interviste e telecamere".

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Michele Battiato racconta: "Ho chiamato un sacerdote nostro amico che conosceva e parlava con Franco. Ci sarà lui a benedire, accanto a noi, pochissimi, quasi gli stessi che mio fratello ha avuto vicini in questi mesi di sofferenza. Nessun altro. Ecco perché abbiamo pensato al servizio d’ordine...".

La salute del musicista compositore aveva cominciato a peggiorare nel 2018, in seguito a due brutte cadute: una rimediata sul palco a Bari e l'altra in casa che gli avevano procurato la rottura del femore. Il recupero, pare, non sia mai avvenuto e da allora Battiato cominciò a isolarsi sempre più, fino ad annunciare il ritiro dalle scene nel 2019.



Lo scorso 23 marzo ha compiuto 76 anni e, come ricorda il fratello, in qualche modo il suo giorno era riuscito a celebrarlo, assaggiando la torta in suo onore.



"Franco cominciava da giorni a perdere le facoltà. Si è arrivati a un deperimento organico per cui, pian piano, si è quasi asciugato. Non si è accorto del trapasso. Circondato da me, mia moglie, mio genero, i nipoti, i collaboratori e due medici che non ci hanno mai lasciato".



L'ultimo saluto avverrà in forma riservatissima, in un angolo di Sicilia stretto tra l'Etna e il mare, al riparo dal frastuono che la popolarità di Franco Battiato potrebbe provocare.