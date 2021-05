Franco Battiato, l'esploratore di "mondi lontanissimi"

IPA

Tranquilli, tornerà. Non sappiamo ancora quando e in quale forma, ma tornerà. Del resto, volete che uno che stava attento a non calpestare le formiche perché ogni essere vivente si reincarna in un altro, non abbia pensato a come rinascere su questa terra? Nell'attesa rimane tanto, perché in oltre mezzo secolo di carriera Franco Battiato è stato un autore prolifico e generoso.