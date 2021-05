Da "La cura" a "Centro di gravità permanente", ecco le frasi "eterne" (e più belle) delle canzoni di Battiato

La Cura

Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie

Dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via

Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo

Dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai

Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umore

Dalle ossessioni delle tue manie

Supererò le correnti gravitazionali

Lo spazio e la luce per non farti invecchiare

E guarirai da tutte le malattie

Perché sei un essere speciale

Ed io, avrò cura di te

La stagione dell'amore

La stagione dell'amore viene e va

All'improvviso senza accorgerti la vivrai, ti sorprenderà

Ne abbiamo avute di occasioni

Perdendole, non rimpiangerle, no non rimpiangerle mai



E ti vengo a cercare

E ti vengo a cercare

Anche solo per vederti o parlare

Perché ho bisogno della tua presenza

Per capire meglio la mia essenza.

(...)

Questo secolo oramai alla fine

Saturo di parassiti senza dignità

Mi spinge solo ad essere migliore

Con più volontà

Gli uccelli

Volano gli uccelli volano nello spazio tra le nuvole

Con le regole assegnate a questa parte di universo

Al nostro sistema solare

Aprono le ali

Scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani

Cambiano le prospettive al mondo

voli imprevedibili ed ascese velocissime

Traiettorie impercettibili

Codici di geometria esistenziale



Povera Patria

Povera patria schiacciata dagli abusi del potere

Di gente infame, che non sa cos'è il pudore

Si credono potenti e gli va bene quello che fanno

E tutto gli appartiene

Tra i governanti quanti perfetti e inutili buffoni

Questo paese è devastato dal dolore

Ma non vi danno un po' di dispiacere

Quei corpi in terra senza più calore?

Non cambierà non cambierà

No cambierà forse cambierà



Bandiera bianca

Mr. Tamburino non ho voglia di scherzare

Rimettiamoci la maglia i tempi stanno per cambiare

Siamo figli delle stelle e pronipoti di sua maestà il denaro.

Per fortuna il mio razzismo non mi fa guardare

Quei programmi demenziali con tribune elettorali

E avete voglia di mettervi profumi e deodoranti

Siete come sabbie mobili tirate giù uh uh

C’è chi si mette degli occhiali da sole

Per avere più carisma e sintomatico mistero

Uh com’è difficile restare padre

Quando i figli crescono e le mamme imbiancano.

Quante squallide figure che attraversano il paese

Com’è misera la vita negli abusi di potere



Up patriots to arms

L'impero della musica è giunto fino a noi

Carico di menzogne

Mandiamoli in pensione i direttori artistici

Gli addetti alla cultura

E non è colpa mia se esistono spettacoli

Con fumi e raggi laser

Se le pedane sono piene

Di scemi che si muovono

Up patriots to arms, engagez-vous

La musica contemporanea, mi butta giù”



Centro di gravità permanente

Una vecchia bretone

Con un cappello e un ombrello di carta di riso e canna di bambù

Capitani coraggiosi

Furbi contrabbandieri macedoni

Gesuiti euclidei

Vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori

Della dinastia dei Ming

Cerco un centro di gravità permanente

Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente

Avrei bisogno di

Cerco un centro di gravità permanente

Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente

Over and over again





Prospettiva Nevski

E studiavamo chiusi in una stanza

La luce fioca di candele e lampade a petrolio

E quando si trattava di parlare

Aspettavamo sempre con piacere

E il mio maestro mi insegnò com’è difficile trovare l’alba

Dentro l’imbrunire

E il mio maestro mi insegnò com’è difficile trovare l’alba

Dentro l’imbrunire