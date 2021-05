Quando Battiato diede l'addio al mondo con il suo ultimo inedito "Torneremo ancora"

Arrivato dopo un lungo periodo di assenza dalle scene a causa dei problemi di salute del Maestro, "Torneremo ancora" (composta insieme a Juri Camisasca) si muove in un campo spesso battuto dal grande cantautore che manifesta ancora una incredibile potenza espressiva e musicale. "La vita non finisce, è come il sonno, la nascita è come il risveglio finché non saremo liberi torneremo ancora e ancora e ancora...", scrive Battiato nel brano e aggiunge, fra l'altro, "lo sai, che il sogno è realtà un mondo inviolato ci aspetta da sempre i migranti di Ganden in corpi di luci su pianeti invisibili". Parole profonde, che fanno riflettere sul destino che aspetta tutti alla fine dell'esistenza. E come sempre c'è attenzione alla religiosità: i migranti di Ganden rappresentano il percorso delle anime al termine della vita terrena e le vicissitudini che questa nostra esistenza comporta.



Proprio in virtù delle delicate condizioni di salute di Battiato, la ​​ pubblicazione dell'album è stata accompagnata da qualche polemica alimentata da chi ha visto questa come un'operazione di sfruttamento ai danni del Maestro. Che i suoi collaboratori, Francesco Cattini, Pino Pischetola e Francesco Messina, provano a stemperare. "Franco non ha neanche un accordo da parte, né canzoni - dicono - è sempre stato un perfezionista. 'Torneremo ancora' gli piaceva molto, ha capito di aver scritto qualcosa di importante e quando ha ascoltato l'intero cd era emozionato". "'Torneremo ancora' è tutta di Franco, ha inciso la voce un paio di anni fa e poi è stata mixata come è normale con la musica scritta e suonata da lui, chi lo conosce sa che ogni nota è sua".