Buon compleanno Nancy Brilli: rivediamola a “Mai dire gol”

Nancy Brilli compie 56 anni. Nata a Roma, il 10 aprile del 1964, è stata una delle attrici più famose tra gli anni ottanta e novanta. Il suo ingresso nel mondo del cinema è stato un vero e proprio colpo di fortuna: alle superiori aveva come compagna di classe Vittoria Squitieri, figlia del regista Pasquale Squitieri, il quale la fece debuttare nel film “Claretta” nel 1984.

Dopo quella prima esperienza, i ruoli per Nancy Brilli non sono mancati: dalla protagonista di “Demoni 2” di Dario Argento all’interpretazione in “Piccoli equivoci” nel 1989 che le è valsa un David di Donatello e un Nastro d’argentio. La sua popolarità è cresciuta di pellicola in pellicola con anche esperienze nel mondo televisivo. Per esempio, eccola in uno sketch a “Mai dire gol” con Francesco Paolantoni nei panni di Ruggero De Lollis