Quando Nancy Brilli fu vittima di "Scherzi a Parte"

Nel 1993 "Scherzi a Parte", programma televisivo di Canale 5, ha preso di mira anche Nancy Brilli. L'attrice, che quest'anno compie 55 anni, è stata vittima di uno scherzo inscenato alle Poste. In attesa di ritirare un pacco, la Brilli è stata costretta ad assistere a una serie di piccole disavventure.



L'attrice romana ha recitato in diversi film italiani. Nel 1990 ha vinto il premio "migliore attrice non protagonista" ai David di Donatello e ai Nastri d'argento per un ruolo nel film Piccoli equivoci.



Per rivedere le migliori performance di tutti i programmi del passato firmati Mediaset, basta visitare la sezione "Cult" del sito Mediaset Play.