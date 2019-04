Quando Mario Merola fu vittima di "Scherzi a Parte"

Un errore nell'assegnazione della propria camera e un albergo in fiamme che va evacuato il prima possibile. Sono gli ingredienti della candid organizzata nel 1992 da "Scherzi a Parte" ai danni di Mario Merola. Dopo il suo arrivo in hotel, il celebre artista rimane bloccato in stanza con una donna brasiliana. Da qui si scatenano una serie inconvenienti, a partire proprio dall'incendio divampato nel corridoio e dal successivo intervento dei vigili del fuoco, intervenunti dalla finestra. Una particolare candid, insomma, che riviviamo nel giorno in cui Mario Merola avrebbe spento 85 candeline. Per rivedere le migliori performance di tutti i programmi del passato firmati Mediaset, basta visitare la sezione "Cult" del sito Mediaset Play.