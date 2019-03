"Tensione sul set": quando Sandra Milo fu vittima di "Scherzi a Parte"

Uno spot per pubblicizzare una palestra milanese sotto la guida di un regista piuttosto scontroso e severo. Sono gli ingredienti della gag architettata nel 1994 da "Scherzi a Parte" ai danni di Sandra Milo, costretta a confrontarsi con un direttore artistico pronto a lamentarsi per qualsiasi cosa.



L'attrice cerca di mantenere la calma per tutta la durata delle riprese, ma col passare del tempo perde le staffe e inizia a reagire alle offese dell'uomo, finché quest'ultimo non le rivela di essere vittima di uno scherzo.



