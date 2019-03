Quando Al Bano e Romina si esibirono a "Superclassifica Show" con "Felicità"

La loro storia d'amore ha commosso l'Italia intera, la loro musica ha conquistato il mondo come dimostrano le tournée appena terminate, le loro canzoni sono destinate a vivere in eterno. Dopo 24 anni dall'ultimo album insieme, Al Bano e Romina Power annunciano un nuovo progetto discografico che li vedrà coinvolti fianco a fianco. Un nuovo lavoro per celebrare l'ottimo momento che i due, presto nonni per la seconda volta, stanno attraversano.



Ecco dunque l'occasione per rivivere uno dei loro successi più grandi, "Felicità", con il quale si esibirono a "Superclassifica Show" nel 1982. In quello stesso anno il brano raggiunse il secondo posto al Festival di Sanremo, alle spalle di "Storie di tutti i giorni", portata al successo da Riccardo Fogli.



