Al Bano e Romina: "Stiamo preparando un nuovo disco insieme"

Un ballo lento e travolgente. Sguardi d'intesa e sorrisi. Rieccoli di nuovo insieme Albano e Romina, come se il tempo non fosse mai passato. Sul palco del "Maurizio Costanzo Show", in onda mercoledì 31 ottobre in seconda serata su Canale 5, la coppia non si è sottratta alle richieste del pubblico ha ballato. Carrisi e la Power hanno anche cantato "Felicità", quella che hanno ritrovato dopo anni di incomprensioni.

