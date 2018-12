Renato Brunetta: "Il governo è nel caos, la Manovra è in alto mare"

“Il governo è nel caos. Oggi voteremo una fiducia sulla fiducia. La Manovra è in alto mare”. Lo afferma il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, a TgCom24. L’onorevole, che non smentisce né conferma di aver ricevuto un messaggio di sfogo da parte del ministro Giovanni Tria, prosegue: “Non si sa come verrà realizzata quota cento. C’è solo un fondo di 6-7 miliardi di euro. Ancor meno si sa del reddito di cittadinanza”.