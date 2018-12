Salvini: "Le ipotesi delle dimissioni di Tria sono fantasiose"

Le ipotesi di dimissioni di Giovanni Tria sono "fantasiose" secondo Matteo Salvini. Il vicepremier assicura che "il ministro dell'Economia e il premier vanno di comune accordo. Il Corriere, e non solo, scrivono tante cose di fantasia. A me piace il genere fantasy e quella notizia fa parte di questo filone. La scorsa settimana si doveva dimettere Savona, magari la prossima toccherà a me".