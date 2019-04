la settimana delle stelle

I festeggiamenti (doppi) per il compleanno di Santiago sono l'occasione per Belen Rodriguez e Stefano De Martino di mostrarsi insieme, teneramente abbracciati alla luce del sole. Anche Elisa Isoardi è in festa, più innamorata che mai del suo Alessandro Di Paolo al party in onore della "suocera". E poi c'è Alessia Marcuzzi, che si gode una meritata vacanza a Dubai dopo la fatica dell'"Isola dei Famosi". Da Miriam Leone che seduce a Cannes con una scollatura vertiginosa a Michelle Hunziker a spasso con Aurora Ramazzotti, guarda cosa hanno fatto le celebrità negli ultimi sette giorni.