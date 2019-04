Amori che tornano: come Belen e De Martino, così tanti vip

I fan hanno tifato per il ritorno di fiamma e alla fine avevano ragione: tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino la passione brucia ancora. Non si vedono solo per il bene del loro bimbo Santiago, che quando si sono detti addio era piccolo, ma perché si sono proprio ritrovati. Ne è prova l'affinità che dimostrano nei loro incontri.



Ma non sono gli unici che negli ultimi mesi si sono riavvicinati. Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, dopo la rottura social di novembre, sono tornati insieme per riscrivere la loro storia. A febbraio, la coppia che si è sposata nel 2015, si è concessa una seconda possibilità.



Nuovo inizio anche per Jane Alexander, che dopo la parentesi del Grande Fratello Vip e il flirt con Elia Fongaro, è tornata sui suoi passi. “Ci siamo abbracciati e baciati, sì. E forse la minestra riscaldata non sarà mai buona, ma esiste la ribollita e cavolo se è buona la ribollita, quindi non so dirvi nulla di più, perché anche noi stiamo vivendo giorno per giorno, ma sì, mi vedo con Gianmarco – ha scritto la Alexander in un lunghissimo post di pochi giorni fa - E non sarò mai ne la prima ne l'ultima che si rimette con un suo ex...”.



E poi ci sono gli amori rifioriti di Elodie con Andrea, Biondo con Emma Muscat, Eleonora Boi con Danilo Gallinari. Ma prima di tutti arrivano loro: Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio. Tra alti e bassi, stanno insieme da 14 anni e sono ancora innamorati come il primo giorno: “Sono sempre stata del parere che quando si sta insieme, per andare avanti bisogna avere voglia di far sorridere chi ti sta accanto... felice che la mia sorpresa sia riuscita, e felice di averti fatto sorridere e aver visto la stessa gioia di un bambino al suo compleanno... Tanti auguri a te... e anche tanti auguri a noi #24febbraio #14anniinsieme” ha scritto Anna nella didascalia di uno scatto di coppia. Sfoglia la gallery e scopri quanto è buona la minestra riscaldata dei vip...