Cecilia Rodriguez a Los Angeles senza reggiseno, foto a luci rosse

Ancheggia decisa con il seno scoperto davanti all'obiettivo del fotografo. Si muove sinuosa con addosso pochi abiti e senza reggiseno. Posa sensuale come una diva e fissa il flash che la immortala in un susseguirsi di scatti a luci rosse. Cecilia Rodriguez è volata a Los Angeles con il fidanzato Ignazio Moser per un servizio fotografico bollente che comparirà sulle pagine della rivista Maxim France.

Da poco è rientrata da una vacanza alle Maldive dove la sorella di Belen e Ignazio si sono divertiti tra fotografie di coppia stuzzicanti, siparietti hot in riva al mare e immagini sexy. Pochi giorni in Italia e poi via di nuovo verso nuovi lidi per appuntamenti di lavoro. Moser segue Cecilia in questa avventura americana sorvegliandola durante uno shooting decisamente caldo. Sui social il seno nudo è coperto da piccoli escamotage grafici (ad esempio un cactus) o velato da copricostumi intriganti, ma chissà cosa ci sveleranno le pagine patinate...