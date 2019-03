Cecilia e Ignazio, particolari intimi dalle Maldive

Continuano le vacanze da sogno di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser , tra cenette romantiche e foto piccanti. I due sono volati alle Maldive per qualche giorno di relax, ma non hanno dimenticato la loro nutrita schiera di follower. Ogni momento è buono per condividere uno scatto, anche quelli più intimi: e così Ignazio, completamente nudo, finisce nelle storie della sua compagna.

Una cena in un esclusivo ristorante subacqueo, i balli a piedi nudi sulla sabbia, i tramonti magici in riva al mare, i bagni in piscina: niente viene dimenticato nel "reportage" social della coppia in vacanza. Anche i momenti più privati finiscono nelle storie e quando Moser esce in balcone a guardare l'oceano senza nulla addosso, Cecilia ne approfitta per immortalarlo di schiena e per condividere con i fan la "vista mozzafiato" di cui gode dal suo letto.