Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, massaggini di coppia

Luci soffuse, due lettini vicini e tante coccole per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che si regalano un massaggio di coppia da fare invidia. La sorella di Belen, super sexy, mette a nudo le sue curve conturbanti con uno slip sgambato e niente più, Ignazio in boxer sfoggia un fisico al top.

Sempre più uniti, sempre più complici, Ignazio e Chechu condividono anche un momento di puro relax. Insieme in un salone di bellezza lasciano massaggiare i loro corpi semi nudi senza perdersi di vista prima di condividere con i follower uno scatto di coppia hot in slip. Cecilia a malapena riesce a contenere il seno coperto dal braccio e il fidanzato incanta con i suoi muscoli atletici. Dopo la parentesi romantica, la coppia recupera le energie ai fornelli. Cecilia cucina e Ignazio la stuzzica, come sempre!